احتفلت سفارة اليونان في القاهرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد "الكريسماس"، الذي يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، والذي تستمر احتفالاته لمدة أسبوعين في اليونان.



وقالت السفارة اليونانية: "تستمر الاحتفالات بأعياد الكريسماس في اليونان لمدة أسبوعين، تبدأ من ليلة عيد الميلاد المجيد، في الرابع والعشرين من ديسمبر، وتمتد حتى عيد الغطاس، في السادس من يناير".



وذكرت السفارة اليونانية أن التقاليد اليونانية المختلفة، بجميع أنحاء البلاد، تضيف مزيدا من البهجة والتفرد للاحتفالات، حيث يتم تزيين المنازل والشوارع والمباني، وتُنصب أشجار عيد الميلاد، ويطوف الأطفال على المنازل المجاورة ينشدون الترانيم، ويتلقون الهدايا من بابا نويل اليوناني "القديس باسيليوس"، في رأس السنة الميلادية الجديدة.



ونشرت السفارة جانب من احتفالاتها واحتفالات اليونانيين في شوارع أثينا، قائلة: "شاهدوا معنا الأنوار والزينات المقامة بالعاصمة اليونانية أثينا بمناسبة الأعياد هذا العام".