 الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يؤجل باقي أجندة مؤتمره الانتخابي إلى 5 يناير - بوابة الشروق
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الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يؤجل باقي أجندة مؤتمره الانتخابي إلى 5 يناير

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 6:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 6:19 م

أعلن فيكيل مبالولا، أمين عام حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي"، أن الحزب قرر تأجيل باقي جدول أعمال مؤتمره الانتخابي الوطني حتى الخامس من يناير المقبل.

وأضاف مبالولا، أن التأجيل يأتي إثر تأخير تسجيل المندوبين، الأمر الذي حال دون تغطية جدول الأعمال المخطط له.

وقال مبالولا، إنه سيتم الإعلان عن قرارات سياسة الحزب والإعلان عن الـ80 عضوا الذين تم انتخابهم في اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب، عند استئناف الإجراءات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيلقي الرئيس سيريل رامافوسا، الذي فاز بفترة ثانية كرئيس للحزب، كلمة ختامية اليوم الثلاثاء.

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