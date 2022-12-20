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قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن السلطنة تدعم العراق في تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار.

وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن السلطنة تقدر كل الجهود المبذولة للتوصل إلى أرضية مشتركة إقليميا ودوليا، مؤكدا أهمية الحوار في تعزيز التنمية المستدامة.

وخلال كلمته، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح مصر في تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ، مؤكدا التزام بلاده المطلق في مجال العمل المناخي.

وأشار إلى إنشاء لجنة وطنية للعمل المناخي ترمي إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.