 التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع الأردن في مواجهة كل مايهدد أمنه - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 2:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع الأردن في مواجهة كل مايهدد أمنه

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 1:34 م

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على إثر استشهاد عدد من رجال الأمن الأردنيين في أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة الإرهابيين والخارجين على القانون.
وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، موقفها الثابت ضد التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك