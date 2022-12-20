التعاون الإسلامي تعرب عن تضامنها مع الأردن في مواجهة كل مايهدد أمنه

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على إثر استشهاد عدد من رجال الأمن الأردنيين في أثناء تأديتهم الواجب الوطني في حفظ أمن واستقرار المملكة ومواجهة الإرهابيين والخارجين على القانون.

وجددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، موقفها الثابت ضد التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.