برلماني يطالب بتحديد سعر توريد طن قصب السكر لـ1500 جنيه

طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتحديد سعر توريد طن قصب السكر لـ1500 جنيه؛ لتغطية تكاليف زراعته ولدعم الفلاحين في الاستمرار بزراعته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر مجموعة من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الزراعة. السيد القصير.

وأشار النائب، إلى مشكلة الأسمدة وعدم كفايتها في الجمعيات الزراعية، مما يدفع الفلاحين للشراء من السوق السوداء، محذرا من هروب المواطنين من زراعة القمح بسبب الأسمدة.

وقال عضو مجلس النواب: يعاني أيضا المزراعين من عدم توفير الأسمدة لزراعة الذرة الشامية، وهو ما يدفعم للسوق السوداء أيضا، متسائلا في الوقت نفسه عن دور وزارة الزراعة في عودة محصول القطن كما كان في السابق "الذهب الأبيض".