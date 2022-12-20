صيدلة حلوان تنظم حملة للتوعية بالأعشاب الطبية واستخداماتها

نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة حلوان، يوما للتوعية بالأعشاب الطبية واستخداماتها بالتعاون مع طلاب المستوى الثاني- فارم دي، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت ريادة الدكتورة رباب الديب رئيس قسم العقاقير وإشراف الدكتورة فاطمة محرم مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالقسم.

شمل اليوم التوعية بأهمية الأعشاب الطبية الطبيعية المتداول استخدامها في المنازل في علاج بعض الأمراض والتوعية ببعض الأخطار من سوء أو الإفراط في استخدام تلك الأعشاب، حيث انتشر الطلاب في ساحة الحرم الجامعي وتحدثوا مع الطلاب والموظفين والعاملين من خلال مطويات خاصة أعدها الطلاب تشمل المعلومات بشكل مبسط.

أشار الدكتور السيد قنديل إلى حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تخدم بيئتهم المحيطة والتي من خلالها يستطيع الطلاب تنمية مهاراتهم العملية.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن تنظيم هذه الفاعليات وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة بها يساهم في إكساب الطلاب مهارات إضافية مثل مهارات التواصل والقدرة على تبسيط المعلومات الصحية والمساهمة بفاعلية في رفع مستوى الثقافة الصحية للمحيطين بهم وهي كلها مهارات أساسية للصيدلي في عمله بعد التخرج، كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفاعليات ينمي لديهم الإحساس بالمسئولية المجتمعية ويتيح لهم تطبيق ما تعلموه في قاعات الدرس بصورة عملية مفيدة للمجتمع.