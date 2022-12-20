الإبقاء على سعر الفائدة في اليابان

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير مع تمديد العمل بسعر العائد المستهدف على السندات الحكومية العشرية اليابانية.

وقال البنك في بيان إن مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي وافق بالإجماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى سالب 1ر0% على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأضاف البنك أنه يرغب في اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر. ويتوقع البنك استمرار أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الراهنة أو أقل.