رئيس البنك المركزي الألماني: التضخم سيتراجع بشكل حاد بحلول 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 2% - الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي - سوف يستغرق بعض الوقت.

وقال ناجل في مقابلة مع محطة "آر تي إل" التلفزيونية اليوم الثلاثاء إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في ديسمبر الجاري بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي، أكد الأسبوع الماضي تقديرات سابقة تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10٪ في نوفمبر الماضي.

وتوقع رئيس البنك المركزي، أن ينخفض التضخم السنوي إلى 7٪ في عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول عام 2024.

وقال ناجل، إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين.

وأضاف: "لهذا السبب يجب أن أطلب الصبر في هذه المرحلة".