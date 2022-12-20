كادت أفراح المنتخب الأرجنتيني أن تتحول إلى حزن خلال احتفال المنتخب بفوزه ببطولة كأس العالم بكرة القدم.

وتعرض 5 من لاعبي المنتخب وهم ليونيل ميسي، وأنخيل دي ماريا، أوتاميندي، دي بول وباريديس، لموقف خطير خلال احتفالهم على متن حافلة مكشوفة كانت تجوب شوارع العاصمة الأرجنتينية متجهين إلى مقر الاتحاد الأرجنتين لكرة القدم.

فبينما كان اللاعبون الخمسة يجلسون على سطع الحافلة عندما مروا بالقرب من سلك كهربائي كاد يطيح بهم من متن الحافلة ليتجنبوه منحنين بسرعة في الوقت الذي خسر فيه باريديس قبعة كان يرتديها، في مشهد مرعب.

😅¡MESSI REGATEA hasta los CABLES!



😱Susto durante la celebración: casi se caen del autobús Leo, Di María, De Paul, Paredes y Otamendi. (Vía ‘Sports Center’)pic.twitter.com/kV1EBPDNR4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 20, 2022

يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.