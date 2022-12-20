قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن المنطقة العربية تمتلك كل ما تحتاجه للمشاركة في الأجندة العالمية.



وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة لتعزيز المشاركة والروابط بين الدول، بما في ذلك في مشروعات البنية التحتية وتبادل الطاقة.



وأشار إلى أهمية تعزيز الروابط الكهربائية بين الدول، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الروابط تسمح بتقليل التوترات الجيوسياسية.



ولفت إلى أن الأمن والاقتصاد قطاعان مهمان جدا لتحقيق الاستقرار في العراق والمحافظة على سيادته، ما يعود بالنفع على المنطقة.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.