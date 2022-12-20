تقارير: المحكمة الدستورية الإسبانية توقف تغييرات تشريعية

أوقفت المحكمة الدستورية الإسبانية العملية التشريعية الجارية للحكومة، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات الذي يخفف العقوبات على الاضطرابات العنيفة والتغييرات في النظام المستخدم لتعيين القضاة في المحكمة، وفقا لتقارير إعلامية.

وفي خطوة غير معتادة، وافقت أغلبية القضاة المحافظين يوم الاثنين على طلب عاجل للحصول على حماية قانونية مؤقتة قدمه حزب الشعب المحافظ المعارض، حسبما ذكرت محطة "آر تي في إي" ووسائل إعلام أخرى.

Tويعتبر حزب الشعب الحزمة التشريعية التي اقترحتها الحكومة غير دستورية.

وهناك مشروع قانون آخر، يستفيد منه الانفصاليون الكاتالونيون على وجه الخصوص، وهو جزء من الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليسارية للاعتماد بشكل أقل على العدالة الجنائية في الصراع مع المنطقة المتمردة في شمال شرق البلاد، وبالتالي نزع فتيل الوضع.

وتم تبني التغييرات بعد نقاش عاصف في البرلمان يوم الخميس. لكن حزب شعب وحزب فوكس اليميني الشعبوي لم يشاركا في التصويت.

ومن المقرر أن يصوت المجلس الإسباني الثاني، مجلس الشيوخ، على التعديلات هذا الأسبوع.

وبعد قرار القضاة، من غير الواضح ما سيحدث بعد ذلك، لأن القضية غير مسبوقة.

ومن المرجح أن يؤدي تدخل المحكمة إلى تعميق الصدع بين حكومة سانشيز والمعارضة.

ومع النظام الجديد المقترح لتعيين القضاة، كانت الحكومة تخطط لإنهاء أشهر من الجمود في المحكمة الدستورية في البلاد.

وتتهم الحكومة حزب الشعب والقضاة المتحالفين معه بمحاولة منع تعيين قضاة تقدميين في المحكمة، لتمثيل الأغلبية المتغيرة في البرلمان منذ انتخابات 2019.

ويهدف سانشيز نفسه إلى منع المحكمة ذات الميول المحافظة من عرقلة تشريع مهم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل.