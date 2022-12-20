مفاوضون إيرانيون وأوروبيون يجتمعون في الأردن

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن وزير خارجية إيران وكبير المفاوضين النوويين اجتمعا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومسؤول من الاتحاد الأوروبي معني بتنسيق المحادثات النووية مع إيران في الأردن، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة من دون أن تذكر تفاصيل أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والمفاوض النووي الإيراني علي باقري كني اجتمعا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنسق المحادثات النووية الأوروبي إنريكي مورا قبل مؤتمر إقليمي تستضيفه الأردن.

وتوقفت محادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 منذ سبتمبر الماضي. وتتهم القوى الغربية طهران بتقديم مطالب غير معقولة بعد أن كانت جميع الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق فيما يبدو.