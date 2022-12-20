الحجز على 115 عقارا في أوكرانيا بزعم عودة ملكيتها إلى شركة نفط روسية

أعلن مكتب التحقيقات الحكومية الأوكراني، اليوم الثلاثاء عن فرض حجز على 115 عقارا في أوكرانيا بزعم عودة ملكيتها إلى شركة "تات نفط" الروسية.



وجاء في بيان صدر عن المكتب: "قام عناصر المكتب خلال الأشهر الأخيرة، بتسليم أصول وممتلكات تعود لشركة "تات نفط" الروسية، إلى ARMA (الوكالة الوطنية للكشف عن الأصول المتحصل عليها من الفساد والجرائم الأخرى والبحث فيها وإدارتها) لكي تقوم بإدارتها. وحتى الآن تم فرض حجز على 115 قطعة عقارية، منها مستودعات النفط ومحطات الوقود والمباني غير السكنية وقطع الأراضي و 118 شاحنة وقود وسيارة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



في يوليو الماضي، أعلنت النيابة العامة الأوكرانية عن تسليم أصول 19 شركة تسيطر عليها روسيا إلى إدارة الدولة الأوكرانية، وذلك بقيمة إجمالية تزيد على 7.75 مليار هريفنيا (210 ملايين دولار).