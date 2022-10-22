مرتضى منصور : أزمة الزمالك المالية انتهت

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء الأزمة المالية التي كان يعاني منها النادي في الفترة الماضية.

وعانى نادي الزمالك من أزمة مالية في الفترة الماضية، بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك المختلفة لصالح ممدوح عباس رئيس مجلس الإدارة السابق.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «اللاعبون فريق كرة القدم سيحصلون على رواتبهم غدًا، وكذلك جميع الفرق الرياضية المختلفة بالنادي».

وأضاف رئيس الزمالك: «هناك اجتماعات خلال الساعات القادمة لحسم ملف الرعاية، وزودنا قيمة عقد الرعاية، بما يليق بقيمة الزمالك».

وأتم: «لجنة حسين لبيب حصلت على قرض بـ 70 مليون جنيه، سددها من قيمة الاشتراكات التي كنت سأحصل عليها عند عودتي لرئاسة النادي».