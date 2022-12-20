قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن قانون تراخيص المحال سوف يعالج الصعوبات التي تواجه المواطنين.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد أنه لا يستهدف إغلاق المحال بل زيادة النشاط الاقتصادي وفرص العمل وسوف تصدر الرخصة خلال 90 يوم من مكان واحد فقط وبرسوم بسيطة وميسرة على المواطنين.

وأكد أن المحال العامة بتعريفها القانوني تشمل: محال تجارية، وورش بجميع أنواعها، ومحال خدمية وتمثل نحو 80% من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن قانون تراخيص المحال العامة ليس جديد وصدر في عام وينفذ الآن بعد الانتهاء من اشتراطات كل نشاط 2019.

وأشار إلى أنه تم عمل لجان استماع بمجلس النواب مع مسئول التراخيص وفى النهاية تم إيجاد عدد كبير من المحال غير مرخصه إما بسبب إهمال أصحابها أو تعرضهم لصعوبات أثناء استخراج الرخصة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أن السوق في مصر عشوائي وغير منظم، والقطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الأنشطة.