جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبي وإيران سيواصلان العمل بشأن الاتفاق النووي

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قبل قليل، أن الاتحاد الأوروبي وإيران سيواصلان العمل بشأن الاتفاق النووي، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن وزير خارجية إيران وكبير المفاوضين النوويين اجتمعا مع بوريل ومسؤول من الاتحاد الأوروبي معني بتنسيق المحادثات النووية مع إيران في الأردن، الثلاثاء.

وأضافت الوكالة، من دون أن تذكر تفاصيل، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والمفاوض النووي الإيراني علي باقري كني اجتمعا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومنسق المحادثات النووية الأوروبي إنريكي مورا قبل مؤتمر إقليمي تستضيفه الأردن.

وتوقفت محادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 منذ سبتمبر الماضي. وتتهم القوى الغربية طهران بتقديم مطالب غير معقولة بعد أن كانت جميع الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق فيما يبدو.