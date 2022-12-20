صرف صحي الإسكندرية: أمطار خفيفة ورفع حالة الاستعداد لمواجهة السيول

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة تشهد اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة لمواجهة كثافة الأمطار، والمتوقع وصولها إلى 30% طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، موضحًا أن الأمطار سيصاحبها نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.



وقرر نافع، توقف الإجازات وانتشار السيارات والبدالات، مؤكدًا استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولًا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.



وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.



وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.