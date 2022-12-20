مصدر استخباراتي: قتل 26 مسلحا من طالبان أثناء تحرير رهائن في سجن بباكستان

قتلت القوات الخاصة العسكرية الباكستانية 26 مسلحا من حركة طالبان خلال عملية لتحرير أفراد من شرطة مكافحة الارهاب، تم احتجازهم كرهائن في مبنى سجن منذ ثلاثة أيام.



وقال مصدر استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن المسلحين، الذين تمكنوا من التغلب على مسؤولي السجن، وصادروا أسلحتهم وطالبوا بممر آمن إلى أفغانستان، تم قتلهم خلال عملية استمرت ساعة.



وقال المصدر إنه تم تحرير ثمانية رهائن على الأقل، مضيفا أن بعضهم مصابون.



وأضاف المصدر أن خمسة جنود وثلاثة من أفراد القوات الخاصة أصيبوا في العملية.



وقد سُمع دوي أربعة انفجارات على الأقل عندما اقتحم أفراد القوات الخاصة المبنى، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، وفقا لما قاله مسؤول شرطي، رفض الكشف عن هويته.



وقال المصدر الاستخباراتي إن العملية جاءت بعد إخفاق مفاوضات مع قادة حركة طالبان باكستان لانهاء وضع احتجاز الرهائن في إحراز تقدم.



وتم نقل جثث الارهابيين لمستشفى قريب في بانو، التي يقع بها مبنى السجن.