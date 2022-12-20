 كلوكنر الألمانية لصناعة الصلب تعتزم شراء ناشونال ماتيريال أوف مكسيكو - بوابة الشروق
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كلوكنر الألمانية لصناعة الصلب تعتزم شراء ناشونال ماتيريال أوف مكسيكو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 7:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 7:02 ص

وافقت شركة توزيع الصلب والمعادن "كلوكنر آند كو" ومقرها ألمانيا على شراء شركة "ناشونال ماتريال أوف مكسيكو" مقابل 340 مليون دولار على أساس نقدي وبدون ديون.

وتعد "ناشونال ماتريال أوف مكسيكو" مركز خدمة مستقل ومورد مواد يخدم أسواق السيارات والأسواق الصناعية النهائية في أمريكا الشمالية ولديها 10 مرافق في جميع أنحاء المكسيك.

ويتطلب إبرام الصفقة موافقات هيئة مكافحة الاحتكار ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل صيف 2023.

وتوظف شركة "ناشونال ماتريال أوف مكسيكو" حوالي 500 شخص وحققت مبيعات بلغت حوالي 610 ملايين دولار في السنة المالية 2021.

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