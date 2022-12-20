تقرير: الشركات الكورية الجنوبية عملت بأقل من 80% من طاقتها في الربع الثالث

عملت الشركات الكورية الجنوبية الكبيرة بأقل من 80% من طاقتها في الربع الثالث من العام الجاري بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي ، حسبما قال مؤشر ليدرز، المتتبع للشركات اليوم الثلاثاء.

وبلغ متوسط معدل استخدام طاقة العمل في 200 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد من حيث المبيعات 4ر78% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن مؤشر ليدرز.

وشكّل ذلك انخفاضا بنسبة 1ر2 نقطة مئوية عن العام السابق وحتى أقل من نسبة 4ر79% المسجلة في الربع الثالث من عام 2020 ، بعد أشهر من الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد لأول مرة.

وجاء هذا الانخفاض في الوقت الذي ظل فيه الطلب الخارجي على منتجاتها في حالة ركود على الرغم من زيادة طاقتها الإنتاجية ، حسبما قال مراقبو الصناعة.

وشهد صانعو مواد البناء وبناة السفن ومصنعو الآلات تقلص معدلات التشغيل الخاصة بهم بأكبر هامش خلال الفترة المذكورة.