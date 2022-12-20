ألمانيا تقبل لأول مرة إيواء طالبي لجوء قادمين من قبرص

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا قبلت لأول مرة إيواء طالبي لجوء قادمين قبرص عبر آلية التضامن الأوروبي.

وأفادت الوزارة، بأن 48 طالب لجوء وصلوا من الجزيرة المتوسطية الليلة الماضية ومن المنتظر أن يخضعوا لإجراء لجوء عادي في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذكرت الوزارة أن قبول إيواء هؤلاء اللاجئين تم في إطار آلية التضامن الطوعية التي تم الاتفاق عليها على المستوى الأوروبي.

وتتعلق تلك الآلية، التي لا تشارك فيها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم الدعم للدول التي يصل إليها مهاجرون غير شرعيين بعد عمليات إنقاذ في عرض البحر المتوسط أو غرب المحيط الأطلسي.

وقبل أن تواصل تلك المجموعة من طالبي اللجوء رحلتهم إلى ألمانيا، تم تسجيل بياناتهم البيومترية وإخضاعهم لفحص أمني. وجرى تنظيم عملية النقل إلى ألمانيا بمعرفة الأمم المتحدة وبالتحديد المنظمة الدولية للهجرة.

وكانت هناك عمليتا نقل في أكتوبر وأوائل ديسمبر الجاري، استقبلت ألمانيا خلالهما 74 و90 طالب لجوء قادمين من إيطاليا.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن "تنفيذ آلية التضامن الطوعية المتفق عليها يعد بالنسبة لألمانيا وبالتالي لوزارة الداخلية أمرا شديد الأهمية لأنها مرتبطة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق نظام لجوء عادل وفعال ومقاوم للأزمات في الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الوزارة، أن قبرص تقع حاليا تحت "ضغط قوي للهجرة"، قائلة إن هذا هو السبب في أن ألمانيا واصلت إبداء التضامن في هذا الأمر.

كان مؤتمر وزراء الداخلية الألمان على الصعيد الاتحادي والولايات أعلن في أوائل الشهر الجاري أن "وضع الإيواء شديد التوتر ولهذا السبب يناشد المؤتمر وزارة الداخلية الاتحادية بالتنسيق المسبق مع الولايات لموافقات الإيواء المستقبلية".