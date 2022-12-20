بوتين: الوضع صعب جدا في المناطق الأربع بجنوب وشرق أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إن الوضع "صعب جداً" في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا، التي أعلنت موسكو ضمها دون السيطرة عليها بالكامل.

وقال بوتين: "الوضع في جمهوريات دونيتسك، ولوجانسك الشعبية، وفي منطقتي خيرسون، وزبروجيا، صعب جداً"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان بوتين يتحدث في فيديو موجه إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية، وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنوياً بعيدهم المهني، في روسيا في 20 يناير.

وأشاد بوتين بعناصر الأجهزة الأمنية الروسية، الذين يعملون في "المناطق الجديدة لروسيا" مؤكداً أن "الذين يعيشون هناك روس" يعتمدون على "حماية" هذه الأجهزة.

ودعا الرئيس الروسي الذي عمل سابقاً في جهاز الاستخبارات السوفياتي، إلى "تركيز الى أقصى الحدود" من جانب أجهزة مكافحة التجسس.

وقال: "من الضروري قمع أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال".

وأعلن الرئيس الروسي في سبتمبر الماضي ضم المناطق الأوكرانية الأربع، بعد "استفتاءات" محلية نددت بها كييف والغرب.