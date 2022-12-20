حكومة باشاغا تتّهم بعثة الأمم المتحدة وجهات خارجية بتقسيم ليبيا

اتهم خالد مسعود وزير العدل الليبي في حكومة فتحي باشاغا، البعثة الأممية وجهات خارجية بتقسيم ليبيا.

وقال الوزير، في تصريحات نقلتها بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إنّ "المجتمع الدولي أثّر بشكل كبير على الانقسام الداخلي في ليبيا" .. مشيراً إلى أنّ البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا، وهذه الدول تعترف بالحكومات الموالية لها وتسعى لتحقيق مصالحها.

وأشار إلى أنّ دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية، لكنّ العديد من المبعوثين الخاصين بذلوا جهوداً غير مسبوقة لإجراء إصلاحات، وتشكيل حكومة موحدة، وإعادة سيادة ليبيا بعد انتهاكات كل من الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا التي أضرت بليبيا".