استقبل مستشفى ديرب نجم المركزي بالشرقية، شخص عمره 59 سنة، مسجل "شقي خطر"، مصابا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وتبين حدوث إصابته بعدما اعتدت عليه سيدة تبيع غلال عقابا له على محاولته التحرش بها عدة مرات، وأن السيدة قد استعانت بأخرى وبنجل المصاب.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول المدعو "م. ال. م"، 59 عاما، مقيم في قرية المنا صافور التابعة لمركز ديرب نجم، مصابا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصاب مسجل شقي خطر 23 سابقة منها 5 سوابق تحرش، وأنه دائم التحرش بسيدة تبيع الحبوب في الطريق العام، وأن تلك السيدة قد حكت لنجله وأخبرها الأخير أن تفعل ما يحلو لها لأنه ضاق بوالده وأفعاله، فما كان منها إلا أن ضربته بسنجة ميزان وزنها 2 كيلو جرام واشتركت معها في الضرب سيدة أخرى وحين شاهدهم الابن ضرب والده معهم ما تسبب في إصابته.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم ضبط السيدتين والابن.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23402 جنح مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.