تأجيل دعوى الإعلامي عمرو أديب ضد محمد رمضان لـ27 ديسمبر

قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، تتهمه فيه بالسب والقذف وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتشهير؛ لجلسة 27 ديسبمر الجاري، لحضور المحامي الأصيل.



وقال المحامي طارق جميل سعيد، إنه تقدم بـ 4 دعوى في عام 2020 ضد "رمضان"، أمام النائب العام، مؤكدا أنه قدم المستتندات الدالة على حدوث الوقائع المقدمة.



وأكد جميل في تصريح لـ"الشروق"، أنه بإجراء التحريات تم ثبات صحة الواقعة ومن ثم أرسلت النيابة العامة العديد من طلبات الحضور للفنان محمد رمضان ولم يحضر، وبموجب ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.