كوريا الجنوبية تسجل أعلى إصابات بكورونا في 3 أشهر

بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 في كوريا الجنوبية أكثر من 87 ألفا اليوم الثلاثاء، وهو أكبر عدد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مع انتشار موجة الفيروس الشتوية.

وسجلت البلاد 87 ألفا و559 إصابة جديدة بكوفيد 19 ، بما في ذلك 74 إصابة من الخارج ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 28 مليونا و302 ألف و474 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأفادت يونهاب بأن حصيلة اليوم الثلاثاء هي الأعلى منذ تسجيل 93 ألفا و949 إصابة في 14 سبتمبر. وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا مطردا في الإصابات اليومية خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط مخاوف من عودة ظهور الحالات في الشتاء. وتجاوز عدد الأعداد اليومية 80 ألفا يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي.

وسجلت البلاد 56 وفاة إضافية خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و490.