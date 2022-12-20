 سماع دوي عدة انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق - بوابة الشروق
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سماع دوي عدة انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 12:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 12:20 ص

 أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بسماع دوي عدة انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الاثنين.

من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) "إن وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء دمشق ".

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