سماع دوي عدة انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق

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أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بسماع دوي عدة انفجارات في سماء محيط العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الاثنين.

من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) "إن وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء دمشق ".