العراق: نتخذ إجراءات لمنع استخدام أراضينا للهجوم ضد الآخرين لكن على الدول احترام سيادتنا

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده تؤمن بالحوار بين الدول، مؤكدا أن هناك مشكلات بالفعل لكن هناك عملا مشتركا مع دول الجوار.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد عقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية ملتزمة بالدستور، مؤكدا أن هناك من يستغل الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار.

وأشار إلى التزام مسؤولية حكومة بلاده بالتصدي لذلك، لكن في الوقت نفسه يجب احترام السيادة العراقية على أراضيه وعلى الحكومات الأخرى الالتزام بالقانون الدولي.

وشدد على أن الحكومة ترى أن الحوار والمفاوضات هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، مؤكدا اتخاذ إجراءات بالفعل لمنع مجموعات عراقية من شن هجمات على دول الجوار.

ولفت إلى التنسيق المستمر مع تركيا وإيران لمواجهة تلك الأزمات.

وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وعُقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة؛ بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.