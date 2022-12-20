الإندبندنت: من الفائز الحقيقي بكأس العالم في قطر؟

يقول أوغريدي إن قطر بعد إنفاقها أكثر من 200 مليار دولار على البنية التحتية، ومشروعات لازمة لاستضافة كأس العالم، كان لا بد لها من جائزة سريعة، وجاء ذلك عن طريق مقولة "أعظم كأس عالم على الإطلاق".

ويوضح أوغريدي أن الفنادق الباذخة، وأنظمة التكييف عالية الكلفة في ملاعب الكرة، وحتى نظام مترو الأنفاق، كل هذه المنشآت لم يكن ينقصها سوى بعض مباريات كرة القدم المبهجة، وبعض اللاعبين العظام، على مدار التاريخ، للقيام بدورهم، مثل مبابي وميسي ونيمار، وبقية النجوم، حتى تكتمل الصورة.

ويضيف أن المغرب قدمت مشاركة مميزة، وصنعت تاريخا لها، وكذلك كرواتيا، واليابان، والمملكة العربية السعودية، الفريق الوحيد الذي فاز على الأرجنتين في البطولة، قبل أن يشق الأرجنتينيون طريقهم إلى المباراة النهائية التي فازوا فيها على فرنسا بركلات الترجيح.

ويعرج أوغريدي على فكرة أن "البطولة كانت مثيرة، وحماسية، وقدمت لنا وليمة يومية من كرة القدم الرائعة، التي وصلت أحيانا إلى 3 وجبات على مدار اليوم"، ما دعى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلى القول إنها "أفضل نسخة من كأس العالم" على الإطلاق، "وهو ما ساعد في تجميل صورة الفيفا بالطبع، وصرف الانتباه عن بعض تصريحاته الشخصية المثيرة للجدل في بداية البطولة".

ويتساءل أوغريدي: من الفائز الحقيقي في هذه البطولة، مجيبا "إنه النظام الحاكم في قطر بالطبع، فبعد إنفاق 200 مليار دولار بشكل صحيح، لم يعد أحد يتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان هناك، واضطهاد المثليين، ومعاملة النساء كمواطنين من الدرجة الثانية، والمضايقات التي يتعرض لها العمال".

ويضيف "لا يجب علينا أن ننسى أن القطريين تعاونوا مع نظام الملالي الإيراني، في تتبع وتحديد هوية المشجعين الإيرانيين المعارضين، الذين جاؤوا لتشجيع منتخب بلادهم المقموع، والذي لعب بشجاعة، تحت الإكراه".

ويواصل "هناك بعض الأخبار المقلقة عن قيام قطر برشوة نواب في البرلمان الأوروبي، لدعم قضيتهم، وهو ما يجعلنا نفهم أين تكمن القوة القطرية في أوروبا، كما لا يجب أن ننسى عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا قيد العمل، من بنغلاديش، ونيبال، وباكستان، وتايلاند، والذين كانوا يعملون في بناء وتأسيس، منشآت البطولة، طيلة 10 سنوات، عمال من أسيا، وشرق أفريقيا، ويتم معاملتهم على أنهم عبيد العصر، من قبل العديد من أرباب العمل في قطر".

ويخلص أوغريدي إلى القول "بالنسبة للمتابعين، فالبطولة دعمت حب كرة القدم في بعض مناطق العالم، التي لم تعرف ذلك بعد، لكن لا يجب علينا أن نسمح أبدا بإقامتها في أماكن مثل قطر، مرة أخرى، وهذا هو الهدف العالمي الحقيقي لكرة القدم".