 المطربة شذى في ضيافة الإعلامي سعيد جميل في برنامج أنا سعيد - بوابة الشروق
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المطربة شذى في ضيافة الإعلامي سعيد جميل في برنامج أنا سعيد

خالد حسام الدين
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 6:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 6:09 ص

تعرض قناة القاهرة والناس، حلقة جديدة من برنامج "أنا سعيد"، الذي يقدمه سعيد جميل ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء من كل اسبوع في تمام الحاديه عشر مساءًا.
 

الحلقة بعنوان "العلاقات السامة" وتناقش العلاقات المؤذية التي يخوضها البعض، وما تأثيرها عليهم وكيف تتسب في أزمات نفسية لهم لايستطيعون التخلص منها مطلقا، وذلك من خلال قصص حقيقية يرويها أصحابها بأنفسهم.

ويستضيف البرنامج، في حلقة الثلاثاء القادم، ريهام الهواري اخصائي علم النفس والسلوك، فضلا عن استضافته الدكتورة عبير عبد القادر أستاذ علم النفس والسلوك ومناقشتها مع أحد الحالات التى عرضت قصتها من خلال فقرة في الضل إحدى فقرات البرنامج.
 

وفي حلقة الأربعاء  يستضيف سعيد جميل، المطربة شذى في لقاء جمع بين الكوميديا والفن، كما كشفت فيه الكثير عن حياتها الشخصية، وتفاصيل تعرض لأول مرة على قناة القاهرة والناس.

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