بدأت شاومي الصينية تسريح العمال في خدمات الهواتف الذكية والإنترنت لتنضم إلى قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا الصينية التي قلصت عدد الوظائف، بعد تفشي كورونا.

وقال متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء إن "تحسين كفاءة الموظفين وتبسيط الهيكل التنظيمي" في الشركة سيؤثر على أقل من 10 % من القوى العاملة، مشيراً إلى تعويض المتضررين وفقاً للوائح المحلية، بحسب وكالة رويترز.

وامتلأت منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، بما في ذلك ويبو، وشاوهونج شو، وماي ماي، بمنشورات حول تقليص عدد الوظائف هذا الأسبوع.

ونقلت وسائل إعلام محلية صينية لأول مرة عن مصادر لم تسمها أمس الإثنين أن خفض الوظائف سيؤثر على 15 % من رواتب العاملين في شاومي.

وبدأت شركات تكنولوجيا كبرى في الصين، بما في ذلك تينسنت‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬هولدينجز، وعلي بابا، تسريح العمال في الأشهر الأخيرة في خضم الحرب الطويلة التي تشنها الصين على كورونا.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن الشركة كانت حتى 30 سبتمبر الماضي توظف ما يقارب 35314 موظفاً، بينهم أكثر من 32 ألفاً في الصين فقط.

وأعلنت شاومي في نوفمبر الماضي انخفاض إيراداتها في الربع الثالث بنحو 9.7 % بسبب القيود ضد كورونا، في الصين وتراجع طلب المستهلكين.