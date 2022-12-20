القبض على مرتكب واقعة دفن أحد الشباب بالشرقية تحت مزاعم علاجه روحانياً

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة دفن أحد الشباب بالشرقية، تحت مزاعم علاجه روحانياً.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (القصة الكاملة لشاب الشرقية العائد من الموت).

وبالفحص تم تحديد المعني بالخبر (عامل نجارة 18 عاما،مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية)؛ حيث تم استدعائه وأهليته، وبسؤالهم أقروا أن المذكور يعاني من مرض نفسي منذ عام، وقيامهم بالتردد على عدد من الأطباء، إلا أنه لم يتماثل للشفاء، فقاموا باللجوء لأحد الأشخاص، والذى اقترح عليهم دخول المريض أحد المقابر وتكفينه وإعلان خبر وفاته، بزعم أن ذلك سيساعد على شفائه.

وعقب تقنين الاجراءات اللازمة، تم ضبط المتهم المذكور، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.