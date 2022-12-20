مطروح: حفر 4512 بئر نشو وخزان لحصد نصف مليون متر مكعب من مياه الأمطار

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم تطهير وتنفيذ 4512 آبار نشو وخزانات وسدود لحصاد مياه الأمطار بسعة 593,178م٣، وذلك خلال خطة عام 2021-20220

جاء ذلك فى إطار تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار مع التوسع في إنشاء الأبار والسدود الخزانات، من مدينة الضبعة شرقا وحتى السلوم غربا.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم تنفيذ عدد 3989 بئر نشو بسعة تخزين ٤٢٢٢١٠م٣ وتنفيذ عدد ٢٥٠ خزان سعات مختلفه بسعة تخزين ٨٤٦٠٠م٣ وتنفيذ ورفع كفاءة عدد ٢٧٣ بئر روماني وبئر نشو بسعة تخزين ٨٦٣٦٨م٣.

وأضاف أنه جارى العمل في إنشاء سد الحماية بوادى إسماعيل بمطروح بتكلفة 11 مليون جنيه للحماية من السيول والاستفادة من مياه الأمطار مع استكمال إجراءات الإنشاء بباقى الوديان بالتعاون مع وزارة الرى.

وأكد أنه تم تنفيذ 6 محطات تحلية لمياه الأبار منها 4 محطات تحلية بعدد 4 قرى بمبادرة حياة كريمة مع استكمال باقي القرى ،ومحطتين من خلال مركز التنمية المستدامة، لتوفير مياه الشرب لمواطني هذه القرى والزراعات والثروة الحيوانية بها، بالإضافة إلى تطبيق خطة الدولة في تطوير نظم الري الحديث بمنطقة قرى الخريجين بمدينة الحمام، وكذلك تشجيع مزارعى سيوة.