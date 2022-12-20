 البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية اللبناني ويؤكد: الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف - بوابة الشروق
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البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية اللبناني ويؤكد: الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 8:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 8:19 م

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم، وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

ورحب البابا بضيفه ثم تحدث عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك تاريخ مصر منذ العصر الروماني وحتى دخول الإسلام إليها، مؤكدًا أن الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف.

وأثنى البابا، على العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة مع الحكومة والأزهر وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى.

وفي ختام الزيارة قدم البابا هدية تذكارية للوزير اللبناني والوفد المرافق له متمنيًا له زيارة موفقه وقضاء وقت طيب في مصر.

من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوى، أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته بدعوة وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق له لزيارة مصر.

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