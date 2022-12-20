الكشف عن شكل الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز (صور)

كشف بنك إنجلترا النقاب عن الشكل الجديد للأوراق النقدية للجنيه الاسترليني والتي ستظهر عليها صورة ملك المملكة المتحدة الجديد تشارلز.

وستكون الصورة هي التغيير الوحيد للتصاميم الحالية للأوراق من فئة 5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيهاً إسترلينياً و50 جنيهاً إسترلينياً. وسيبدأ التداول بها اعتباراً من منتصف عام 2024.

وستعرض الأوراق الجديدة صورة الملك في الجهة الأمامية وفي نافذة الأمان الشفافة.

وستظل الأوراق الحالية مقبولة في المتاجر بعد أن توزع الأوراق الجديدة.

وكانت الملكة إليزابيث هي الملكة الأولى والوحيدة التي ظهرت على الأوراق النقدية المتداولة لبنك إنجلترا، اعتباراً من العام 1960. ولا تصور الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية الملك.

وفي الوقت الحالي، يتم التداول بحوالي 4.5 مليار ورقة نقدية فردية من بنك إنجلترا تبلغ قيمتها حوالى 80 مليار جنيه إسترليني.

وقال بنك إنجلترا إنه وفقاً لتوجيهات الأسرة الملكية، ستتم طباعة الأوراق النقدية الجديدة لاستبدال الأوراق النقدية البالية أو لتلبية الطلب المتزايد فقط، من أجل تقليل التأثير البيئي والمالي للتغيير.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه "فخور" بـ "اللحظة المهمة" التي يحملها التصميم الجديد.

وتم إطلاق عملة معدنية من فئة خمسين بنساً وتحمل صورة الملك تشارلز الثالث، عبر مكاتب البريد في جميع أنحاء البلاد وأصبحت قيد التداول.

ويتم توزيع ما يقدر بنحو 4.9 مليون من العملات المعدنية الجديدة على مكاتب البريد، وهو حوالي نصف العدد الإجمالي المخصص للتداول، ليتم إعطاؤها للعملاء.

وستظل العملات المعدنية التي تحمل صورة الملكة الراحلة مقبولة في المتاجر، تماماً كحال الأوراق النقدية.

وبالنسبة لأي شخص يشارك في مسابقة عيد الميلاد العائلية هذا العام، يجدر بنا أن نتذكر أنه بترتيب تصاعدي، يظهر الجانب الخلفي من عدد من الأوراق النقدية الحالية لبنك إنجلترا، السير ونستون تشرشل وجين أوستن وجي إم دبليو تيرنر وآلان تورينغ.

وأصبح استخدام الأوراق النقدية أقل مقارنة باستخدام البطاقات، ويرجع ذلك في الأصل إلى تقنية الدفع من دون اللمس التي عززتها لاحقاً جائحة كوفيد. كما ضعفت القوة الشرائية لعملات وأوراق نقدية معينة بسبب ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، لا يزال هناك اهتمام كبير من المستهلكين وجامعي الصور بشأن الصور المستخدمة على أوراق النقود.

وسيكون هواة الجمع متحمسين بشكل خاص لوضع أيديهم على أدنى الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية الجديدة للملك تشارلز عند ظهورها.