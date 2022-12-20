 الرئيس العراقي: الهجوم الإرهابي في ديالي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية - بوابة الشروق
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الرئيس العراقي: الهجوم الإرهابي في ديالي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 5:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 5:02 م

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي تعبير واضح عن انحطاط وجبن عصابات الإرهاب، وهو تأكيد أيضا على سعي تلك المجاميع المجرمة لإثارة الفتنة الطائفية.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الثلاثاء - إن الرئيس عبد اللطيف رشيد يتابع باهتمام بالغ أسباب ونتائج الهجوم الإرهابي الجبان في منطقة الخالص بمحافظة ديالي، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.
وأشار البيان إلى أن الرئيس العراقي، أكد أن تعزيز الجهد الاستخباري ويقظة القوات الأمنية وتآزر المواطنين ضد أي تحرك وتواجد لفلول الإرهاب هو الرد الحاسم للقضاء على الإرهابيين ولترسيخ الأمن والاستقرار الذي حققه الشعب العراقي وقواته الباسلة بتضحياتهم الشجاعة وببطولاتهم العظيمة.

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