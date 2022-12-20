المملكة المتحدة تؤكد على التزامها بأمن إستونيا

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في محادثات مع رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس اليوم الإثنين على التزام المملكة المتحدة بأمن إستونيا.

وأفاد بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني بأنه في حديثه على متن الطائرة من لاتفيا إلى إستونيا عقب قمة (قوة المشاة المشتركة)، أكد سوناك على التزام بلاده بأمن إستونيا كدولة إطارية لحلف شمال الأطلسي، وقال إنه مسرور لأنه تمكن من زيادة قوة المجموعة القتالية التي بقيت في تابا، إستونيا، الأمر الذي أرسل رسالة قوية إلى روسيا.

وفيما يتعلق بالعلاقة التجارية والتكنولوجية، قال رئيس الوزراء إنه مسرور لتمكنه من توقيع اتفاقية الشراكة التقنية بين المملكة المتحدة وإستونيا اليوم.

وأضاف أنه من المهم أن الدول المتقدمة تقنيًا مثل المملكة المتحدة وإستونيا أن تواصل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا.



