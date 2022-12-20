سول تدعو إلى مزيد من التعاون بين أعضاء الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

دعت كوريا الجنوبية الدول الأعضاء في "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، بقيادة الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة عبر هذه المنصة، بحسبوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.



وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير التجارة الكوري الجنوبي آهن دوك جيون، وجه الدعوة خلال اجتماع وزاري لدول الإطار عقد عبر تقنية " تليكونفرنس" في وقت سابق اليوم، حيث استعرضت الدول الـ 14 الأعضاء الفوائد المحتملة من تعاونها معا.



وأضاف الوزير آهن: "نظرا لأن الإطار يشمل أعضاء من الدول المتقدمة والنامية، فإن الدعم التكنولوجي والبحث والتطوير المشترك سيكون المجال الذي يمكن فيه تحقيق الفوائد المحتملة للإطار".



وأوضح الوزير الكوري أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف، هناك رغبة في تعزيز العمل المشترك وتفعيل التواصل بين معاهد البحوث في دول الإطار، وإجراء عمليات تبادل بين طلابها وجامعاتها"، مشددا على الحاجة إلى المشاركة النشطة من قبل الدوائر الأكاديمية والصناعية في المناقشات ذات الصلة.



وعقدت المنصة، التي تضم 14 دولة عضو، بينها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة والهند، جولتها الأولى من مفاوضات وضع القواعد الأسبوع الماضي في مدينة بريسبان الأسترالية، والتي غطت الركائز الأربعة للإطار، والمتمثلة في التجارة العادلة، ومرونة سلاسل التوريد، والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والضرائب ومكافحة الفساد.



وأطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن الإطار الاقتصادي في مايو الماضي، واتفق وزراء تجارة الدول الأعضاء في سبتمبر على إطلاق المفاوضات الرسمية.

وينظر إلى المنصة على نطاق واسع على أنها جهود أمريكية ترمي لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.



وتمثل الدول الأعضاء في الإطار 41% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و32% من إجمالي السكان، وفقا لبيانات حكومية.