هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح مصر في تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ.

وقال في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: "أهنئ صديقي الرئيس السيسي الذي تمكن من جمع العالم في قمة المناخ وحل مشكلة رئيسية تتمثل في الخسائر والأضرار".

وأضاف أن الأمن في منطقة الشرق الأوسط جزء من الأمن على مستوى العالم، مؤكدا حرصه على حشد دعم كبير للمنطقة من قبل العالم أجمع.

وأشار إلى أن ضمان سيادة العراق يتطلب حل المشكلات الأمنية هناك وفي الدول المجاورة له، مؤكدا أهمية تبادل وجهات النظر في هذا الصدد.

ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.

وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.