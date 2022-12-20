لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي توصي بإجراء تحقيق جنائي بشأن ترامب

صوتت لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي، مكلفة بالتحقيق في واقعة اقتحام مبنى الكابيتول، لصالح التوصية بأن تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقات جنائية بشأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومساعديه.

وجاءت تصويت اللجنة بالاجماع لصالح هذه التوصية خلال جلسة استماع عامة في واشنطن اليوم الاثنين.

يذكر أن توصية اللجنة ليست ملزمة، وستتخذ وزارة العدل الأمريكية القرار بشأن ما إذا كانت ستتخذ إجراءات جنائية ضد الرئيس الجمهوري السابق.

ولم يتضح بعد موعد اتخاذ مثل هذا القرار.

غير أن هذه التوصية غير مسبوقة، حيث اتهمت اللجنة ترامب بالعديد من التهم، من بينها التمرد وعرقلة إجراءات رسمية في الكونجرس والتآمر لخداع الولايات المتحدة.

ويعد تصويت اللجنة إشارة واضحة، يمكن أن تؤثر على عملية صنع القرار في وزارة العدل ويؤدي إلى العزل. ومن المقرر أن يتم تقديم التقرير النهائي قريبا.

وتقوم اللجنة بالتحقيق منذ نحو 18 شهرا في كيفية قيام أنصار ترامب باقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 كانون الثاني/يناير 2021 ، حيث كان من المقرر أن يتم التصديق على هزيمة الرئيس الجمهوري ترامب في الانتخابات أمام جو بايدن في ذلك الوقت.

وكان الحشد الذي حرضه ترامب قد اقتحم المبنى بعنف مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.