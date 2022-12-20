الرئيس السيسي يشارك في قمة خماسية تجمع مصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا بالبحر الميت

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في البحر الميت بالأردن، في قمة خماسية بين "مصر، والأردن، والعراق والكويت، وفرنسا"، وذلك على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بالأردن.



صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.



وكان الرئيس السيسي، شارك قبل قليل، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وذلك إلى جانب كلٍ من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وتناولت تلك القمة تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.





