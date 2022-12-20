وزير النقل: خطتنا تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بنهاية 2024

قال وزير النقل، كامل الوزير، إن الوزارة تُنفذ خطة شاملة لجعل مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بنهاية عام 2024، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، متعهدا بتحقيق طفرة كبيرة في الموانئ المصرية سواء بتطويرها وإنشاء أرصفة جديدة أو بإنشاء مناطق لوجيستية وربطها بالنقل السككي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل زيادة أعماق الموانئ ومساحات الأرصفة لتكون مهيئة لاستقبال السفن الضخمة، منوها إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاقد مع شركات عاملية لبناء سفن جديدة لنقل البضائع، أبرزها التعاقد مع إحدى الشركات الكورية لإنشاء سفينة بحمولة 38 ألف طن لتدشينها خلال الربع الأول من 2023، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات كورية أخرى لبناء سفينتين بحمولات 15 ألف طن.

وتابع أن الوزارة تسعى للتعاقد مع الترسانة الكورية لبناء أو تشغيل 4 سفن جديدة ليصل إجمالي التعاون مع كوريا إلى 7 سفن سيتم استخدامها في نقل البضائع والصب جاف، فضلا عن التعاقد مع مركب "رورو" لنقل السلع والحاصلات الزراعية.

ووقع وزير النقل مذكرة التفاهم الخاصة برصيف 3/85 بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، اليوم بمقر الوزارة، معلنا عن تحويل هذه المذكرة إلى عقد لبدء التنفيذ بعد 10 أيام.

وحضر التوقيع رئيس قطاع النقل البحري، اللواء رضا إسماعيل، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء نهاد شاهين، ومساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، اللواء أشرف اللوزي، وممثلين عن الجانب الهولندي، وعدد من رؤساء الموانئ البحرية.