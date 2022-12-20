إدانة المنتج الأمريكي هارفي واينستين بالاغتصاب في لوس أنجلوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدين المنتج الأمريكي، هارفي واينستين، يوم الاثنين بالاغتصاب في محاكمة في لوس أنجليس.

وبعد مداولات استمرت تسعة أيام، توصلت هيئة المحلفين المكونة من ثمانية رجال وأربع نساء إلى الحكم في المحاكمة الجنائية الثانية لقطب السينما القوي / 70 عاما/ والذي أمضى عامين من حكم بالسجن لمدة 23 عاما بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك.

وأدين واينستين بالاغتصاب وتهمة أخرى بسوء السلوك الجنسي تتعلق بعارضة أزياء وممثلة إيطالية قالت إنه ظهر دون دعوة عند باب غرفتها في الفندق خلال مهرجان سينمائي في لوس أنجليس عام 2013.

ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن عدة تهم ، لا سيما التهم المتعلقة بجنيفر سيبيل نيوسوم ، زوجة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.