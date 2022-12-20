مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 العديد من المواجهات القوية، في الدوريات العربية، على رأسها مباريات الدورى المصري الممتاز، أبرزها مواجهة فاركو مع الأهلى، والزمالك مع الحدود، فضلا عن مواجهات كأس خادم الحرمين.

تقدم بوابة "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي X الإسماعيلي – الساعة 2:45 ظهرا على قناة on time sport

طلائع الجيش X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة 2on time sport

فاركو X الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة 1on time sport

الزمالك X حرس الحدود – الساعة 7 مساء على قناة 2on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الوحدة X خورفكان – الساعة 2:45 ظهرا على قناة دبى الرياضية

اتحاد كلباء X الشارقة – الساعة 2:45 ظهرا على قناة دبى الرياضية

العين X بني ياس – الساعة 5:30 مساء على قناة دبى الرياضية

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

ضمك X الوحدة – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ssc

الفيحاء X الخليج – الساعة 5 مساء على قناة ssc