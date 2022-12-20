الرئيس الأوكراني يزور الخط الأمامي لمدينة باخموت

أجرى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، زيارة قصيرة غير معلنة لمدينة باخموت بشرق البلاد اليوم الثلاثاء، حيث وقعت معارك حامية بين القوات الروسية والأوكرانية طوال أشهر، حيث تركز السلطات في كييف على توفير الكهرباء والتدفئة والمياه للسكان في العاصمة.



وقال سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي، لشبكة "فريدوم" عن الرحلة إلى منطقة دونيتسك: "لقد زار مواقع الخطوط الأمامية، ومنح المقاتلين ميداليات وهدايا ثمينة".



وقد وصف زيلينسكي أمس الاثنين باختموت بأنها "النقطة الأكثر سخونة" على طول الخط الأمامي البالغ 1300 كيلومتر، وكان زيلينسكي قد قال منذ أشهر إن الجيش الروسي حول المدينة إلى "أطلال محترقة".



وعلى الرغم من أعمال الإصلاح المستمرة، مازالت العاصمة الأوكرانية تعاني من مشاكل في إمداد الكهرباء، بعد الموجة الأخيرة من الهجمات الروسية بطائرات الدرون على البنية التحتية للطاقة أمس الاثنين.



وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكوف، على تطبيق تيلجرام، إن أجزاء من شبكة المترو توقفت بصورة مؤقتة اليوم الثلاثاء بسبب "تقلبات قوية في الجهد".



وقال كليتشكو، أمس الاثنين، إنه بسبب الهجمات الروسية الجديدة، يجب تلبية 50% فقط من احتياجات الكهرباء في المدينة، البالغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.



من ناحية أخرى، قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن بوتين يحاول تشتيت التركيز عن المسؤولية عن الإخفاقات المتكررة لقواته في أوكرانيا.



وجاء في التحديث اليومي للاستخبارات الخاص بوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء إن الزيارة للمقر المشترك للعملية العسكرية الخاصة الأسبوع الماضي خدم هذا الغرض.



هذه الزيارة، التي صورتها الكاميرات، شملت عقد اجتماعات مع رئيس هيئة الاركان فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع سيرجي شويجو.



وجاء في تقرير الاستخبارات البريطانية: "في هذا اللقاء المصور يبدو أن بوتين يهدف لإظهار المسؤولية الجمعية عن العملية العسكرية المشتركة، ومن المرجح أن هذا المشهد يهدف إلى العمل على إبعاد بوتين عن مسؤولية الإخفاق العسكري ومعدلات الوفاة المرتفعة وزيادة عدم الرضا عن تعبئة القوات"