عزة مصطفى تستنكر الهجوم على صلاح: عاوزينه يخاصم الإنسانية زيهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استنكرت الإعلامية عزة مصطفى، الهجوم الذي شنه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وذلك بعد زيارته لمستشفى للأطفال في لندن بمناسبة الكريسماس.

وقالت خلال تقديمها لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن «الهجوم غير الطبيعي على اللاعب المصري أمر غريب».

ولفتت إلى أن «بعض رواد مواقع التواصل انتقدوا صلاح، واعتبروا زيارته للمستشفى اللندني تجاهلًا لأطفال غزة»، معقبة: «في ناس كده على مواقع التواصل تصحى الصبح رافضة لكل حاجة وضد كل حاجة سواء عرفتها أو معرفتهاش».

وأضافت: «ما دول برضه أطفال.. الناس دي عاوزين محمد صلاح يخاصم الدنيا والإنسانية زيهم، ده بدل ما نشجع اللي بيعمله أو على الأقل نسكت».

واختتمت: «مش فاهمة وجهة النظر في الهجوم على محمد صلاح لمجرد زيارته لأطفال بمناسبة الكريسماس.. كل سنة والإنسانية ديمًا بخير».

وزار النجم المصري محمد صلاح برفقة زملائه في نادي ليفربول الإنجليزي مستشفى ألدر هاي، المتخصص لمعالجة الأطفال، في إنجلترا، للاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا احتفالاً بعيد الميلاد.

ونشر فريق «الريدز» عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، تظهر صلاح وزملائه ومدربهم يورجن كلوب، في زيارة عيد الميلاد السنوية للمستشفى الذي يقع في ويست ديربي.

التتبع