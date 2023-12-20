 محافظ الشرقية: حملات مفاجئة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين شوارع الزقازيق - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: حملات مفاجئة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين شوارع الزقازيق

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 3:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 3:50 م
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه وجه بشن حملة مفاجئة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة المحطة وميدان عرابي ومخرج نفق عرابي بشارع فاروق ونفق المشاة أسفل السكة الحديد المؤدي لشارع فاروق بمدينة الزقازيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، مع تحديد نقطة ثابته بمحيط ميدان المحطة بالتعاون بين رئاسة حي أول وشرطة المرافق للقضاء على ظاهرة الباعة المفترشين بضاعتهم بحرم الطريق.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، متابعته معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق، المُقام بتكلفة 240 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن الأعمال بالنفق تسير بخطي متسارعة؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98% حتى الآن.

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