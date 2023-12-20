فتيات الوادي الجديد يشاركن في ختام المشروع القومي للقاءات الرياضية بخماسي كرة القدم

أكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مشاركة فتيات المحافظة في اللقاء الختامي للمشروع القومي اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم بالقاهرة، وذلك بتنظيم إدارة التنمية الرياضية، مشيرا إلى مشاركة فريق خماسي كرة قدم للفتيات من مركز شباب الراشدة بالداخلة.

وقال إن فريق خماسي كرة قدم للفتيات يضم 7 لاعبات ومدرب ومدربة وإداريا.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، تنفيذ مهرجان رياضي بعنوان قادرون لذوي الاحتياجات والهمم بمركز شباب الفتح في مركز الداخلة، شمل تقديم بعض الفقرات المتنوعة للبراعم وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال والتأكيد على مشاركة قادرون بإختلاف في جميع الأنشطة، بهدف رسم البهحة والفرحة على وجوه ذوى الاحتياجات والهمم.