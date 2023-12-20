النقل الإندونيسية: متوقع سفر 107 ملايين من السكان خلال الكريسماس ورأس السنة

أفادت وزارة النقل الإندونيسية، بأنه من المتوقع أن يسافر ما يصل إلى 107 ملايين شخص لأغراض الترفيه والاستجمام أو للعودة إلى الوطن، خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الجديدة.



ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن وزير النقل بودي كاريا سومادي، قوله لدى افتتاح "مركز النقل الخاص بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة" يوم أمس الثلاثاء، "إن أولئك الذين سيسافرون يمثلون نسبة 39% (من إجمالي عدد السكان) أو أعلى من العام الماضي، لذا فإن العدد يمثل تحديا كبيرا".



وأشار سومادي إلى أنه بحسب استطلاع للرأي أجرته الوزارة، فإن هناك 40 ألف شخص سيسافرون بسيارات خاصة، بغرض سهولة تنقلهم وتوافر البنية التحتية الجيدة للطرق، مثل الطرق ذات الرسوم.



وفي الوقت نفسه، سيسافر 17% ممن شملهم الاستطلاع على الدراجات النارية.



وبالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن ما يصل إلى 13% من المسافرين سيسافرون بالقطار، و11% بالطائرات، و10% في حافلات، و6% بالعبارات، و3% بسفن نقل الركاب.