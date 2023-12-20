انطلاق الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

انطلقت الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، حيث وُجهت الدعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

ويحظى الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الذي تم انتخابه في عام 2018 لبدء فترة رئاسية مدتها 5 أعوام، بفرصة جيدة لإعادة انتخابه؛ بسبب عدم قدرة المعارضة على التوحد خلف مرشح واحد.

ولا يزال من غير الواضح موعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.

ومن المقرر أن يؤدي الفائز في الانتخابات، اليمين الدستورية في 20 من يناير المقبل.

وسيصوت المواطنون من أجل انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في كينشاسا، وأعضاء برلمانات الأقاليم والمجالس المحلية.

وكان تشيسكيدي، قال من قبل، إنه يرغب في تحويل البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 100 مليون نسمة إلى ألمانيا أفريقيا.